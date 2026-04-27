Через сильні вітри у Литві перебої зі світлом виникли у 40 тисяч споживачів

Через посилення вітру у вихідні було зафіксовано понад 40 тисяч порушень у постачанні електроенергії в Литві,

Про це агентству ELTA розповіла представниця Оператора розподілу електроенергії (ESO) Раса Юодкієне, пише "Європейська правда".

Перебої з електропостачанням через сильні вітри почали фіксувати з неділі після обіду.

"Протягом вихідних було зафіксовано понад 40 тисяч перебоїв. Саме стільки споживачів постраждало. Однак більшість перебоїв завдяки автоматизації системи тривали не більше 3 хвилин, електропостачання споживачам було відновлено швидко", – розповіла Юодкієне.

За її словами, наразі постачання електроенергії все ще порушено приблизно у 300 споживачів.

У неділю сила вітру в більшості районів країни сягала 15–19 м/с, подекуди – до 23 м/с.

Пожежники 93 рази виїжджали для усунення дерев, що впали на дорогу. Ще два повідомлення пожежники отримали про пошкодження електропроводів деревами.

На початку квітня сильний вітер над Польщею лишив без світла десятки тисяч людей та завдав іншої шкоди.

А у Швеції через шторм "Дейв" тисячі людей залишилися без світла.