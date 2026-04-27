В Естонії закликають до кримінальних переслідувань диверсантів, завербованих Росією 

У Службі внутрішньої безпеки Естонії закликали європейські країни активізувати зусилля для кримінального покарання осіб, завербованих Росією для проведення гібридних атак на континенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Керівник служби Гарріс Пуусепп закликав європейських колег до рішучих відповідей щодо диверсантів для стримування подальших гібридних атак, профінансованих Москвою.

За його словами, застосування Естонією суворих термінів ув’язнення проти таких осіб дало результати.

"Ми отримали підтверджену інформацію про те, що це відлякує осіб, яких Росія намагається завербувати... Росія та її служби роблять щось, поки ми їм це дозволяємо. Ми не можемо перешкодити їм спробувати, ми не можемо їх зупинити, але ми можемо зробити їх виконання максимально складним і дорогим", – сказав Пуусепп.

Як відомо, в останні два роки європейські служби безпеки намагалися реагувати на підтримувану Москвою кампанію гібридної війни на континенті. Через соціальні мережі та злочинні мережі російські розвідники завербували сотні маргіналізованих європейських громадян та біженців для здійснення насильницьких нападів, поширення дезінформації та сприяння шпигунським операціям.

Керівники європейських розвідок розділилися в думках щодо питання ведення судових справ та публічного привернення уваги до таких нападів.

