У Греції розкрили міжнародну змову, пов’язану з РФ

У Греції розкрито підозрілу міжнародну змову зі шпигунським підтекстом: у Салоніках влада заарештувала 55-річного грека з колишнього Радянського Союзу, якого звинувачують у причетності до мережі, що нібито планувала вбивства в Литві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Вважається, що мережа діяла в інтересах російських спецслужб. Імовірними цілями були російський активіст-емігрант Руслан Габасов, який отримав політичний притулок у Литві, та громадянин Литви Валдас Барткевічюс, активний критик російського правителя Владіміра Путіна. Обидва заплановані вбивства в кінцевому підсумку було зірвано.

Слідчі стверджують, що операція розпочалася в січні 2025 року, коли підозрюваний із Салонік нібито брав участь у перших переговорах із грузинським посередником, якому було доручено найняти кілерів.

Двоє осіб погодилися здійснити напади за 40 000 євро кожен. За повідомленнями, підозрювані отримали фотографії обох цілей через WhatsApp і вели спостереження у Вільнюсі, відстежуючи їхні щоденні звички та пересування. Серед повідомлень, наведених у справі, є такі: "Це його будинок, але його тут немає, побачимося завтра" та "Він наступний".

Влада стверджує, що оперативники склали карту камер спостереження, стежили за помешканнями і навіть встановили пристрій стеження на автомобілі Габасова. Матеріали спостереження передавалися через зашифровані додатки особі, ідентифікованій лише як "Карл", якого описують як координатора вищого рангу.

Були перераховані кошти для забезпечення подорожі та логістики, зокрема переказ на суму 5 000 євро, надісланий із Салонік. Підозрювані також намагалися придбати зброю, причому один із старших членів угруповання нібито купив гарпун. 12 березня 2025 року литовські органи влади провели рейди, заарештували кількох підозрюваних та видали європейські ордери на арешт інших.

Підозрюваний із Салонік, заарештований у лютому, заперечує звинувачення та оскаржує екстрадицію, посилаючись на загрозу своєму життю.

Нагадаємо, у лютому Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція вийшли зі спільною заявою про те, що лабораторні результати дають підстави стверджувати про смерть критика Кремля Алексєя Навального внаслідок отруєння, за чим з дуже високою ймовірністю стоїть російська влада.

Також у ЄСПЛ триває розгляд скарги України проти Росії, що стосується організованих Росією низки гучних замахів та замовних вбивств, як на території України, так і в інших країнах.

