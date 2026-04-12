Уродженця Британії вперше позбавили громадянства за зв'язки з Росією

Колишній поліцейський став першим громадянином Великої Британії, якого позбавили громадянства з міркувань національної безпеки через його зв’язки з Росією.

Про це повідомляє The Times, передає "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд позбавила Марка Буллена британського паспорта з міркувань національної безпеки після того, як він пропрацював понад десять років у поліції графства Хартфордшир.

Цей незвичайний крок, який зазвичай застосовують щодо підозрюваних у тероризмі та небезпечних злочинців, було зроблено після того, як Буллена зупинила поліція в аеропорту Лутона та допитала за підозрою у причетності до ворожої діяльності на користь іноземної держави.

У 45-річного Буллена вилучили електронні пристрої, і він стверджує, що під час чотиригодинного допиту після прильоту до Великої Британії з Росії, де він зараз мешкає, його запитували про отруєння в Солсбері у 2018 році.

Також стало відомо, що під час служби в британській поліції Буллен зустрічався з впливовими російськими офіцерами та брав участь у місячному обміні в Санкт-Петербурзі. Його дописи в соціальних мережах рясніють прокремлівськими поглядами та антиукраїнською пропагандою.

У недавньому інтерв’ю в Росії він зізнався, що його пристрасть до Радянського Союзу з дитинства призвела до того, що його друзі та родина у Великій Британії часто жартували: "Ти шпигун".

Буллен, який у 2022 році здійснив свою "мрію всього життя" – отримав російський паспорт, – заперечує будь-які правопорушення.

Рішення позбавити його британського громадянства прийнято в час, коли напруженість між Лондоном і Москвою залишається високою. У четвер міністр оборони Джон Гілі звинуватив Путіна у використанні російських підводних човнів для шпигунства за критично важливими підводними кабелями у водах Великої Британії.

Кен Маккаллум, генеральний директор MI5, окремо звинуватив російських агентів у "посіві насіння насильства, хаосу та розбрату" на вулицях Британії.

Буллену у жовтні, через місяць після того, як Махмуд стала міністром внутрішніх справ, було вручено наказ про позбавлення громадянства.

У своєму листі, який Буллен опублікував в Інтернеті, Махмуд написала: "Ви позбавляєтеся британського громадянства на тій підставі, що це сприяє суспільному благу".

Вона зазначила, що докази, на яких ґрунтується її рішення, "не повинні бути оприлюднені в інтересах національної безпеки".

Позбавлення громадянства – це повноваження, яким уряд користується вкрай рідко. Найчастіше воно застосовується до підозрюваних у тероризмі, зокрема до Шаміми Бегум, мешканки Лондона, британський паспорт якої було анульовано у 2019 році після того, як вона у 2015 році, ще підлітком, приєдналася до "Ісламської держави" в Сирії.

Постанови про позбавлення громадянства також виносилися щодо гангстерів, причетних до найсерйозніших випадків організованої злочинності.

