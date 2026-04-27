В Эстонии призывают к уголовным преследованиям диверсантов, завербованных Россией

В Службе внутренней безопасности Эстонии призвали европейские страны активизировать усилия для уголовного наказания лиц, завербованных Россией для проведения гибридных атак на континенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Руководитель службы Харрис Пуусепп призвал европейских коллег к решительным ответам в отношении диверсантов для сдерживания дальнейших гибридных атак, профинансированных Москвой.

По его словам, применение Эстонией строгих сроков заключения для таких лиц дало результаты.

"Мы получили подтвержденную информацию о том, что это отпугивает лиц, которых Россия пытается завербовать... Россия и ее службы делают что-то, пока мы им это позволяем. Мы не можем помешать им попытаться, мы не можем их остановить, но мы можем сделать их выполнение максимально сложным и дорогим", – сказал Пуусепп.

Как известно, в последние два года европейские службы безопасности пытались реагировать на поддерживаемую Москвой кампанию гибридной войны на континенте. Через социальные сети и преступные сети российские разведчики завербовали сотни маргинализированных европейских граждан и беженцев для совершения насильственных нападений, распространения дезинформации и содействия шпионским операциям.

Руководители европейских разведок разделились во мнениях по вопросу ведения судебных дел и публичного привлечения внимания к таким нападениям.

Как сообщалось, в этом месяце бывший полицейский стал первым гражданином Великобритании, которого лишили гражданства из соображений национальной безопасности из-за его связей с Россией.

Также писали, что в Греции раскрыли подозрительный международный заговор со шпионским подтекстом: в Салониках власти арестовали 55-летнего грека из бывшего Советского Союза, его обвиняют в причастности к сети, которая якобы планировала убийства в Литве.