Суд в Молдові видав ордер на арешт олігарха-втікача Шора у справі про фінансування партій

Районний суд у Кишиневі задовольнив клопотання прокурора про застосування 30-денного ордера на арешт олігарха-втікача Ілана Шора за незаконне фінансування партії Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Newsmaker.

Шора звинувачують в організації незаконного фінансування проєвропейської політичної партії із незаконних джерел, зокрема з коштів організованої злочинної групи.

За версією слідства, олігарх, "діючи з прямим умислом і усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, намагався незаконно фінансувати проєвропейську партію, щоб зберегти контроль над політичними та соціальними процесами в Молдові".

Прокурори стверджують, що через колишнього депутата Олександра Нестеровського Шор зв’язався з лідеркою ALDE Аріною Спетару та запропонував їй створити або очолити проєвропейську партію.

За версією слідства, він запевнив, що організована злочинна група підтримає партію та фінансуватиме нову політичну силу.

Після поїздки Спетару до Ізраїлю Нестеровський під наглядом слідства передав їй 50 тисяч доларів, 100 тисяч леїв та телефон для зв’язку з Шором.

За даними прокуратури, згодом Шор залучив ще двох осіб для створення або керівництва партією з метою участі у місцевих виборах.

Влада Молдови також надіслала до Росії, де зараз переховується олігарх, запит про міжнародну правову допомогу, щоб повідомити його про висунуті звинувачення.

У Молдові Ілана Шора заочно засудили до 15 років в'язниці у справі про крадіжку мільярда. У 2019 році, після відходу від влади Демократичної партії, він виїхав до Ізраїлю, а зараз перебуває в Росії.

Днями стало відомо, що молдовського олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка засудили до 19 років за ґратами у справі про "крадіжку мільярда".