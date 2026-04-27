Суд в Молдове выдал ордер на арест беглого олигарха Шора по делу о финансировании партий

Районный суд в Кишиневе удовлетворил ходатайство прокурора о применении 30-дневного ордера на арест беглого олигарха Илана Шора за незаконное финансирование партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE).

Шора обвиняют в организации незаконного финансирования проевропейской политической партии из незаконных источников, в частности из средств организованной преступной группы.

По версии следствия, олигарх, "действуя с прямым умыслом и осознавая незаконный характер своих действий, пытался незаконно финансировать проевропейскую партию, чтобы сохранить контроль над политическими и социальными процессами в Молдове".

Прокуроры утверждают, что через бывшего депутата Александра Нестеровского Шор связался с лидером ALDE Ариной Спетару и предложил ей создать или возглавить проевропейскую партию.

По версии следствия, он заверил, что организованная преступная группа поддержит партию и будет финансировать новую политическую силу.

После поездки Спетару в Израиль Нестеровский под надзором следствия передал ей 50 тысяч долларов, 100 тысяч леев и телефон для связи с Шором.

По данным прокуратуры, впоследствии Шор привлек еще двух человек для создания или руководства партией с целью участия в местных выборах.

Власти Молдовы также направили в Россию, где сейчас скрывается олигарх, запрос о международной правовой помощи, чтобы уведомить его о выдвинутых обвинениях.

В Молдове Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. В 2019 году, после ухода от власти Демократической партии, он уехал в Израиль, а сейчас находится в России.

На днях стало известно, что молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка приговорили к 19 годам за решеткой по делу о "краже миллиарда".