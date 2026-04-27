Європарламент вирішить, чи доєднається ЄС до комісії щодо репарацій РФ для України

Цього тижня Європейський парламент під час пленарного засідання у Страсбурзі вирішуватиме, чи приєднається Європейський Союз до Міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій) для подальшої виплати Україні та громадянам України репарацій Російською Федерацією.

"Я отримала запит від групи Європейської народної партії щодо застосування термінової процедури, відповідно до Правила 170, параграфу 6, щодо наступної пропозиції: Конвенція про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України. Голосування щодо цього запиту відбудеться завтра", – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола, відкриваючи пленарне засідання у Страсбурзі увечері 27 квітня.

Вона повідомила, що якщо у вівторок, 28 квітня, рішення додати цей пункт до порядку денного буде ухвалено, голосування за приєднання ЄС до Міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій) відбудеться у четвер, 30 квітня.

Голосування у вівторок, 28 квітня, відбудеться у проміжок з 13 до 14 години за київським часом.

Якщо голосування буде успішним, приєднання ЄС до Міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій) до Росії щодо України має бути затверджене Радою Євросоюзу.

Як повідомляла "Європейська правда", у 2023 році під егідою Ради Європи було створено міжнародний Реєстр збитків для України. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України для підготовки до виплати Росією репарацій за збитки, нанесені війною.

У грудні 2025 року Євросоюз та понад 30 держав світу підписали Конвенцію про створення міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій) про відшкодування збитків Україні.

Для більшого розуміння процесів ознайомтесь зі статтею редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка "Гаага стала на крок ближчою".

Також читайте інтерв’ю "ЄвроПравді" керівника реєстру збитків, завданих Росією Україні, Маркіяна Ключковського – "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям".