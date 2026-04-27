Европарламент решит, присоединится ли ЕС к комиссии по репарациям РФ для Украины

Об этом передает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.



Европарламент на текущей пленарной неделе планирует принять решение о присоединении ЕС к Международной комиссии по рассмотрению исков (претензий), которая является одним из шагов в процессе принуждения России к выплате репараций Украине.



"Я получила запрос от группы Европейской народной партии о применении срочной процедуры, в соответствии с Правилом 170, параграфа 6, относительно следующего предложения: Конвенция о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий в отношении Украины. Голосование по этому запросу состоится завтра", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола, открывая пленарное заседание в Страсбурге вечером 27 апреля.



Она сообщила, что если во вторник, 28 апреля, решение добавить этот пункт в повестку дня будет принято, голосование за присоединение ЕС к Международной комиссии по рассмотрению исков (претензий) состоится в четверг, 30 апреля.



Голосование во вторник, 28 апреля, состоится в промежуток с 13 до 14 часов по киевскому времени.



Если голосование будет успешным, присоединение ЕС к Международной комиссии по рассмотрению исков (претензий) к России по Украине должно быть утверждено Советом ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", в 2023 году под эгидой Совета Европы был создан международный Реестр убытков для Украины. Он является первым компонентом международного компенсационного механизма для Украины для подготовки к выплате Россией репараций за ущерб, нанесенный войной .



В декабре 2025 года Евросоюз и более 30 государств мира подписали Конвенцию о создании международной комиссии по рассмотрению исков (претензий) о возмещении убытков Украине.



