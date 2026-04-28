У Молдові повідомили про масштабну кібератаку на медичну базу: підозрюють РФ

У Молдові масштабна кібератака зачепила приблизно третину бази даних, що містить особисту інформацію та платіжні дані системи охорони здоров’я.

Про це повідомляє TVR Moldova, інформує "Європейська правда".

Представники Агентства з кібербезпеки заявляють, що вимог про викуп за відновлення даних не надходило, і не виключають, що це може бути операція, організована розвідувальними службами Російської Федерації.

Заступник директора Агентства з кібербезпеки Іон Вінтіла заявляє, що з початку року було зафіксовано кілька кібератак на критичну інфраструктуру Молдови, але найсерйозніша з них була спрямована на медичну базу даних.

"Протягом останнього місяця ми зазнали досить масштабної атаки на медичну базу даних. Було уражено близько 30% даних. Це велика платформа, яка містить дані, що надходять як з регіональних, так і з центральних лікарень, де обробляються платежі, а також включала персональні дані", – розповів він.

Представники Агентства з кібербезпеки розглядають можливість скоординованої операції, припускаючи, що атака може мати зв’язки з Росією.

"Ми вважаємо, що це міг бути добре спланований крок з боку Росії з метою викрадення конфіденційних даних з Молдови", – наголосив представник відомства.

Наразі Генеральна прокуратура та поліція повідомили, що офіційних заяв щодо цієї справи поки що не надходило.

Міністерство охорони здоров'я та Національна компанія медичного страхування мають надати додаткову інформацію про те, які саме установи могли постраждати.

