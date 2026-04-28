В Молдове сообщили о масштабной кибератаке на медицинскую базу данных: подозревают РФ

В Молдове масштабная кибератака затронула примерно треть базы данных, содержащей личную информацию и платежные данные системы здравоохранения.

Об этом сообщает TVR Moldova, передает "Европейская правда".

Представители Агентства по кибербезопасности заявляют, что требований о выкупе за восстановление данных не поступало, и не исключают, что это может быть операция, организованная разведывательными службами Российской Федерации.

Заместитель директора Агентства по кибербезопасности Ион Винтила заявляет, что с начала года было зафиксировано несколько кибератак по критической инфраструктуре Молдовы, но самая серьезная из них была направлена на медицинскую базу данных.

"В течение последнего месяца мы подверглись довольно масштабной атаке на медицинскую базу данных. Было повреждено около 30% данных. Это крупная платформа, которая содержит данные, поступающие как из региональных, так и из центральных больниц, где обрабатываются платежи, а также включала персональные данные", – рассказал он.

Представители Агентства по кибербезопасности рассматривают возможность скоординированной операции, предполагая, что атака может иметь связи с Россией.

"Мы считаем, что это мог быть хорошо спланированный шаг со стороны России с целью похищения конфиденциальных данных из Молдовы", – подчеркнул представитель ведомства.

На данный момент Генеральная прокуратура и полиция сообщили, что официальных заявлений по этому делу пока не поступало.

Министерство здравоохранения и Национальная компания медицинского страхования должны предоставить дополнительную информацию о том, какие именно учреждения могли пострадать.

