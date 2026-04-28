Європарламент затвердив пропозицію щодо довгострокового бюджету ЄС

Європейський парламент у вівторок проголосував за те, щоб наступний семирічний бюджет ЄС був на 10% вищим за пропозицію Європейської комісії, що збільшить витрати блоку до понад 2 трильйонів євро.

Під час голосування у Страсбурзі депутати Європарламенту підтримали додаткові витрати ЄС у розмірі 200 млрд євро на фермерів, регіони та конкурентоспроможність промисловості.

Пропозицію підтримали 370 євродепутатів, 201 висловився проти. Ще 84 утрималися.

Пропозиція Єврокомісії щодо бюджету на період з 2028 по 2034 рік передбачає 1,8 трильйона євро на витрати в таких сферах, як субсидії для фермерів, промисловий розвиток та міжнародні схеми допомоги.

Крім того, вона пропонує близько 165 мільярдів євро на погашення спільного боргу, випущеного для фінансування пакета заходів ЄС щодо відновлення після пандемії COVID-19.

Водночас Європарламент закликає до збільшення загального розміру бюджету до 2 трильйонів євро, без урахування виплат за борги, пов'язані з пандемією.

Натомість депутати пропонують нові потоки доходів для погашення боргу, включаючи цифровий податок на великі технологічні компанії, податки на азартні ігри в Інтернеті та на приріст капіталу від криптоактивів.

Дебати щодо семирічного бюджету ЄС тривають від липня минулого року, коли Єврокомісія вперше оприлюднила свої пропозиції.

У жовтні чотири політичні групи у Європейському парламенті, які підтримують президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, пригрозили заблокувати переговори щодо наступного бюджету ЄС у розмірі 2 трлн євро, якщо до початкової пропозиції не буде внесено сім ключових змін.

Тоді Європейська комісія запропонувала внести корективи у семирічний бюджет ЄС, аби заспокоїти невдоволення євродепутатів, що пригрозили зірвати ухвалення документа.