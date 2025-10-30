У Європарламенті виклали сім вимог до фон дер Ляєн щодо майбутнього бюджету ЄС

Чотири політичні групи, які підтримують президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Європейському парламенті, пригрозили в четвер заблокувати переговори щодо наступного бюджету ЄС у розмірі 2 трлн євро, якщо до початкової пропозиції не буде внесено сім ключових змін.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У липні Єврокомісія оприлюднила свій план перегляду семирічного бюджету ЄС, який діятиме з 2028 по 2034 рік.

Пропозиція передбачає об'єднання регіональних та сільськогосподарських субсидій у централізовані національні плани на суму 865 млрд євро, що викликало обурення регіонів, фермерів, міністрів сільського господарства та законодавців ЄС.

Законодавці ЄС погрожують заблокувати переговори, якщо зміни не будуть внесені до 12 листопада.

"Європейський парламент не може прийняти це як основу для початку переговорів", – йдеться в листі, надісланому фон дер Ляєн.

У тексті викладено сім вимог щодо внесення поправок до запропонованих національних планів.

Лист підписали лідери Європейської народної партії фон дер Ляєн, Соціалістів і демократів, ліберальної партії "Оновити Європу" та Зелених/Європейського вільного альянсу, а також провідні переговірники з питань бюджету в парламенті.

Співголова переговорної групи парламенту Зігфрід Мурешан повідомив виданню у понеділок, що партії домовилися про спільні вимоги, додавши, що комісія готова "на технічному рівні" переглянути проєкт бюджету.

У листі від четверга законодавці попереджають, що великі обсяги нерозподілених коштів можуть призвести до "фрагментації, десолідаризації та фінансування 27 розрізнених національних планів".

Вони також хочуть зберегти роль регіонів і місцевих органів влади в нагляді за регіональними субсидіями, які за новим планом будуть передані національним урядам.

Крім того, депутати Європарламенту попереджають про "дефіцит демократії", якщо регіональні субсидії стануть залежними від того, чи виконують національні уряди затверджені Брюсселем реформи – так звана "модель реформ за гроші".

Чотири групи вимагають, щоб Спільна сільськогосподарська політика, яка забезпечує рівні умови для фермерів ЄС, залишалася окремою, і вони хочуть, щоб парламент відігравав більшу роль у затвердженні та перегляді планів витрат країн ЄС. Згідно з поточною пропозицією комісії, ці плани мають бути узгоджені між національними столицями та виконавчою владою ЄС.

Переговори щодо бюджету ще перебувають на початковій стадії, і країни ЄС наразі оцінюють пропозицію комісії та мають намір подати свої поправки у 2026 році. Парламент має право відхилити остаточну версію бюджету, яка, як очікується, буде готова на початку 2027 року.

Як повідомлялося, з початку другого терміну Урсули фон дер Ляєн у грудні Єврокомісію критикують за недостатню відкритість та за надання заплутаної, суперечливої чи оманливої інформації.

10 липня Європарламент вже не підтримав вотум недовіри Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн, ініційований румунськими ультраправими.

Також ЄП 9 жовтня не підтримав два подання про вотум недовіри Європейській комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.