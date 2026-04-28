Европарламент одобрил предложение о долгосрочном бюджете ЕС

Европейский парламент во вторник проголосовал за то, чтобы следующий семилетний бюджет ЕС был на 10% выше предложения Европейской комиссии, что увеличит расходы блока до более чем 2 триллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европарламента.

Во время голосования в Страсбурге депутаты Европарламента поддержали дополнительные расходы ЕС в размере 200 млрд евро на фермеров, регионы и конкурентоспособность промышленности.

Предложение поддержали 370 евродепутатов, 201 высказался против. Еще 84 воздержались.

Предложение Еврокомиссии по бюджету на период с 2028 по 2034 год предусматривает 1,8 триллиона евро на расходы в таких сферах, как субсидии для фермеров, промышленное развитие и международные схемы помощи.

Кроме того, она предлагает около 165 миллиардов евро на погашение общего долга, выпущенного для финансирования пакета мер ЕС по восстановлению после пандемии COVID-19.

В то же время Европарламент призывает к увеличению общего размера бюджета до 2 триллионов евро, без учета выплат по долгам, связанным с пандемией.

Вместо этого депутаты предлагают новые источники доходов для погашения долга, включая цифровой налог на крупные технологические компании, налоги на азартные игры в Интернете и на прирост капитала от криптоактивов.

Дебаты по поводу семилетнего бюджета ЕС продолжаются с июля прошлого года, когда Еврокомиссия впервые обнародовала свои предложения.

В октябре четыре политические группы в Европейском парламенте, поддерживающие президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пригрозили заблокировать переговоры по следующему бюджету ЕС в размере 2 трлн евро, если в первоначальное предложение не будут внесены семь ключевых изменений.

Тогда Европейская комиссия предложила внести коррективы в семилетний бюджет ЕС, чтобы успокоить недовольство евродепутатов, пригрозивших сорвать принятие документа.