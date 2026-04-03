ЗМІ: у Пентагоні попередили, що у США закінчуються цілі для ударів в Ірані

В Пентагоні заявили, що у США закінчуються стратегічно важливі цілі для ударів в Ірані, хоча президент Дональд Трамп наполягає на продовженні атак.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами двох чинних посадовців Міністерства оборони та одного колишнього співробітника адміністрації США, новий графік – про який Трамп оголосив у середу у зверненні до нації – залишає мало можливостей для проведення тих повітряних ударів, які необхідні для знищення прихованих запасів балістичних ракет, які він прагне ліквідувати.

Ці проблеми посилюються жорсткою блокадою Ірану Ормузької протоки та тим фактом, що режим у Тегерані веде війну іншого роду – не стільки тактичну, скільки економічну.

Ця динаміка, як попередили співрозмовники видання, може дати Ірану достатньо важелів впливу, щоб він відмовився від переговорів щодо своєї ядерної програми, безпекової ситуації на Близькому Сході або розблокування стратегічних морських проходів.

"Ми можемо просто продовжувати працювати над списком цілей, значення яких постійно знижується, і продовжувати дратувати їх до такої міри, що (Корпус вартових ісламської революції) міцно захопить владу в уряді і вони вважатимуть виправданим вести священну війну проти США нескінченно", – сказав один із посадовців Пентагону.

При цьому він додав, що Трамп за жодних обставин "не може просто піти".

"Якщо він піде, його принизять; а якщо залишиться, ми опинимося в трясовині", – сказав співрозмовник.

У своєму зверненні президент заявив, що збройні сили Ірану, оборонна промисловість і політичне керівництво "повністю знищені" завдяки місяцю інтенсивних ударів американських літаків і боєприпасів.

Але він також наполягав на тому, що американські війська продовжуватимуть бомбардування ще два або три тижні, пообіцявши "завдати їм надзвичайно сильного удару", не розкриваючи, які ключові цілі залишаються.

За словами колишнього посадовця адміністрації, проблема полягає в тому, що зараз без наземного вторгнення доступні лише кілька військових об'єктів, які можна було б атакувати.

Залишки балістичних ракет Тегерана "все важче і важче вразити, тому що ті, що залишилися, ймовірно, перебувають в укріплених бункерах", додав співрозмовник.

Одне із джерел видання побоюється, що США будуть змушені завдавати по Ірану марних ударів, а Тегеран збереже контроль над Ормузькою протокою, через яку проходить близько п'ятої частини світової нафти.

Для закріплення позицій на островах в Ормузькій протоці, які мають ключове значення для відновлення судноплавства, може знадобитися введення наземних військ, але такий крок викличе значну політичну реакцію з боку як демократичних, так і республіканських законодавців, які побоюються чергової затяжної війни в регіоні.

Нагадаємо, видання Axios повідомило 1 квітня, що США та Іран обговорюють можливу угоду, яка передбачатиме припинення вогню в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

Як повідомляли ЗМІ, за вказівкою Трампа віцепрезидент Джей Ді Венс дав зрозуміти посередникам у переговорах з Іраном, що Трамп готовий до перемир'я, якщо будуть виконані певні вимоги США.