СМИ: в Пентагоне предупредили, что в США заканчиваются цели для ударов в Иране

В Пентагоне заявили, что в США заканчиваются стратегически важные цели для ударов в Иране, хотя президент Дональд Трамп настаивает на продолжении атак.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам двух действующих чиновников Министерства обороны и одного бывшего сотрудника администрации США, новый график – о котором Трамп объявил в среду в обращении к нации – оставляет мало возможностей для проведения тех воздушных ударов, которые необходимы для уничтожения скрытых запасов баллистических ракет, которые он стремится ликвидировать.

Эти проблемы усугубляются жесткой блокадой Ираном Ормузского пролива и тем фактом, что режим в Тегеране ведет войну иного рода – не столько тактическую, сколько экономическую.

Эта динамика, как предупредили собеседники издания, может дать Ирану достаточно рычагов влияния, чтобы он отказался от переговоров по своей ядерной программе, ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке или разблокированию стратегических морских проходов.

"Мы можем просто продолжать работать над списком целей, значение которых постоянно снижается, и продолжать раздражать их до такой степени, что (Корпус стражей исламской революции) прочно захватит власть в правительстве и они сочтут оправданным вести священную войну против США бесконечно", – сказал один из чиновников Пентагона.

При этом он добавил, что Трамп ни при каких обстоятельствах "не может просто уйти".

"Если он уйдет, его унизят; а если останется, мы окажемся в трясине", – сказал собеседник.

В своем обращении президент заявил, что вооруженные силы Ирана, оборонная промышленность и политическое руководство "полностью уничтожены" благодаря месяцу интенсивных ударов американских самолетов и боеприпасов.

Но он также настаивал на том, что американские войска будут продолжать бомбардировки еще две или три недели, пообещав "нанести им чрезвычайно сильный удар", не раскрывая, какие ключевые цели остаются.

По словам бывшего чиновника администрации, проблема заключается в том, что сейчас без наземного вторжения доступны лишь несколько военных объектов, которые можно было бы атаковать.

Остатки баллистических ракет Тегерана "все труднее и труднее поразить, потому что те, что остались, вероятно, находятся в укрепленных бункерах", добавил собеседник.

Один из источников издания опасается, что США будут вынуждены наносить по Ирану бесполезные удары, а Тегеран сохранит контроль над Ормузским проливом, через который проходит около пятой части мировой нефти.

Для закрепления позиций на островах в Ормузском проливе, которые имеют ключевое значение для возобновления судоходства, может потребоваться ввод наземных войск, но такой шаг вызовет значительную политическую реакцию со стороны как демократических, так и республиканских законодателей, которые опасаются очередной затяжной войны в регионе.

Напомним, издание Axios сообщило 1 апреля, что США и Иран обсуждают возможное соглашение, которое будет предусматривать прекращение огня в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.

Как сообщали СМИ, по указанию Трампа вице-президент Джей Ди Венс дал понять посредникам в переговорах с Ираном, что Трамп готов к перемирию, если будут выполнены определенные требования США.