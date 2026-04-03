Зеленський: в Британії вважають ситуацію на фронті найкращою для України за останні 10 місяців

Ситуація на фронті залишається складною, проте, за висновками британської розвідки, для України вона є найкращою за останні 10 місяців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, його цитує "Укрінформ".

Зеленський зазначив, що у середу отримав доповідь української розвідки, а також аналіз британської розвідки МІ-6 щодо ситуації на фронті в Україні.

"Я отримав бачення МІ-6 щодо ситуації на фронті, а саме – зараз найкраща для України ситуація за останні 10 місяців. Це їх висновок, і всі партнери це бачать. З урахуванням окупації наших територій і деокупації наших територій, зараз ми у невеличкому плюсі – звільнили близько 20 квадратних кілометрів. Загалом фронт тримається", – сказав він.

Президент назвав висновок британської розвідки "справедливим".

"Я вдячний всім нашим підрозділам, які це забезпечують", – додав він.

Наприкінці лютого у розвідці Естонії зазначили, що блокування терміналів Starlink та обмеження у Росії щодо Telegram створили відчутні проблеми для російських військових.

На початку березня естонська розвідка повідомила про помітний прогрес України на фронті: у лютому українські війська вперше з літа 2023 року відвоювали більше території, ніж втратили.