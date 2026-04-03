Зеленский: в Британии считают ситуацию на фронте лучшей для Украины за последние 10 месяцев

Ситуация на фронте остается сложной, однако, по выводам британской разведки, для Украины она лучшая за последние 10 месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, его цитирует "Укринформ".

Зеленский отметил, что в среду получил доклад украинской разведки, а также анализ британской разведки МИ-6 о ситуации на фронте в Украине.

"Я получил видение МИ-6 по ситуации на фронте, а именно – сейчас лучшая для Украины ситуация за последние 10 месяцев. Это их вывод, и все партнеры это видят. С учетом оккупации наших территорий и деоккупации наших территорий, сейчас мы в небольшом плюсе – освободили около 20 квадратных километров. В целом фронт держится", – сказал он.

Президент назвал вывод британской разведки "справедливым".

"Я благодарен всем нашим подразделениям, которые это обеспечивают", – добавил он.

В конце февраля в разведке Эстонии отметили, что блокировка терминалов Starlink и ограничения в России в отношении Telegram создали ощутимые проблемы для российских военных.

В начале марта эстонская разведка сообщила о заметном прогрессе Украины на фронте: в феврале украинские войска впервые с лета 2023 года отвоевали больше территории, чем потеряли.