Суд все ж дозволив зібрання мусульман, яке поліція Парижа заборонила з міркувань безпеки

Суд у Франції задовольнив скаргу на рішення префектури поліції Парижа заборонити зібрання мусульман через підвищені безпекові загрози в країні на тлі війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Le Monde, пише "Європейська правда".

Адміністративний суд 3 квітня дав дозвіл на проведення щорічного з’їзду мусульман Франції, запланованого на 3–6 квітня, який перед цим заборонила префектура поліції Парижа. Рішення ухвалили того ж дня, коли Франція посилила заходи безпеки на важливих об'єктах у Парижі – після того, як правоохоронці зірвали напад на Bank of America.

Суд дійшов висновку, що аргументація поліції про безпекові ризики не була підкріплена конкретними фактами, які б вказували на таку загрозу.

В організації обурилися рішенням, ухваленим за день до події, оскільки це в останній момент зірвало усі плани. На додачу, подія мала стати першою за останні шість років – у попередні роки з’їзд не проводили, спершу через пандемію коронавірусу, потім через інші труднощі.

В уряді Франції побоюються зростання терористичної загрози на тлі війни на Близькому Сході.

Останнє опитування засвідчило, що 87% французів стурбовані війною на Близькому Сході і її впливом на власне життя. 82% вважають, що ці події посилюють терористичну загрозу для Франції.