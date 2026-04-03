Суд все же разрешил собрание мусульман, которое полиция Парижа запретила из соображений безопасности

Суд во Франции удовлетворил жалобу на решение префектуры полиции Парижа запретить собрание мусульман из-за повышенных угроз безопасности в стране на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Le Monde, пишет "Европейская правда".

Административный суд 3 апреля дал разрешение на проведение ежегодного съезда мусульман Франции, запланированного на 3–6 апреля, который перед этим запретила префектура полиции Парижа. Решение было принято в тот же день, когда Франция усилила меры безопасности на важных объектах в Париже – после того как правоохранители сорвали нападение на Bank of America.

Суд пришел к выводу, что аргументация полиции о рисках безопасности не была подкреплена конкретными фактами, которые бы указывали на такую угрозу.

В организации возмутились решением, принятым за день до события, поскольку это в последний момент сорвало все планы. В дополнение событие должно было стать первым за последние шесть лет – в предыдущие годы съезд не проводили, сначала из-за пандемии коронавируса, потом из-за других трудностей.

В правительстве Франции опасаются роста террористической угрозы на фоне войны на Ближнем Востоке.

Последний опрос показал, что 87% французов обеспокоены войной на Ближнем Востоке и ее влиянием на собственную жизнь. 82% считают, что эти события усиливают террористическую угрозу для Франции.