Поліція посилить заходи безпеки у Парижі після спроби теракту біля банку США

Новини — Четвер, 2 квітня 2026, 16:50 — Уляна Кричковська

Франція посилила заходи безпеки на важливих об'єктах у Парижі після того, як правоохоронці зуміли запобігти вибуху в офісах Bank of America.

Про це заявили у поліції Парижу, передає Reuters, пише "Європейська правда". 

Поліція заявила, що такі заходи спричинила підвищена "терористична загроза".

Відтак правоохоронці заявили, що посилили охорону навколо релігійних і культурних об'єктів, дипломатичних приміщень та деяких економічних об'єктів, а також у всьому місті.

Нагадаємо, вранці 28 березня паризькі поліцейські помітили двох осіб, які несли сумку із вибуховим пристроєм до приміщення Bank of America у 8-му окрузі французької столиці. 

1 квітня Національна антитерористична прокуратура Франції оголосила про початок розслідування про "терористичну злочинну групу" після зірваного нападу на банк США у Парижі.

Того ж дня у Франції чоловіка, підозрюваного у посередництві між організаторами та виконавцями невдалого нападу біля будівлі Bank of America в Парижі, звинуватили у "злочинній терористичній змові" та помістили під варту.

