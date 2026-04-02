В уряді Франції побоюються зростання терористичної загрози на тлі війни на Близькому Сході

В уряді Франції бачать ризики "прямого впливу" війни на Близькому Сході на терористичну загрозу для країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що війна на Близькому Сході може мати безпосередній вплив на безпеку у Франції, зокрема посилити терористичну загрозу.

"Було б обманом казати, що для нас на нашій території немає ніякого впливу. І це питання для значного занепокоєння відповідних державних служб", – сказав Лекорню.

Він повідомив, що очільник МВС доручив префектам посилити заходи безпеки довкола релігійних установ на Великдень – який у католиків і протестантів цьогоріч співпадає з єврейським Песахом.

Лекорню зазначив, що і війна на Близькому Сході, і триваюча російсько-українська війна породжують гібридні загрози для Франції, назвавши кібератаки як найбільш поширений прояв.

"Особливість Близького Сходу у тому, що це може породжувати певні форми тероризму, у тому числі нові", – сказав прем’єр.

Також він припускає, що іранські спецслужби можуть спробувати використати підконтрольні їм угруповання для певних недружніх дій.

Останнє опитування засвідчило, що 87% французів стурбовані війною на Близькому Сході і її впливом на власне життя. 82% вважають, що ці події посилюють терористичну загрозу для Франції.

У Парижі посилили заходи безпеки на важливих об'єктах після того, як правоохоронці зірвали напад на Bank of America.