Польща залучить армію для патрулювання кордонів з Литвою та Німеччиною

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав указ про залучення підрозділів Збройних сил до операцій прикордонників на кордонах з Німеччиною та Литвою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.

Згідно з указом, польські військові будуть залучені до забезпечення захисту державного кордону з Литвою та Німеччиною у період з 5 квітня по 1 жовтня 2026 року.

Зазначимо, що з липня 2025 року польські прикордонники беруть участь в операції "Безпечний Захід", яка передбачає посилення безпеки в прикордонній зоні з Німеччиною для протидії нелегальній міграції, контрабанді людей та незаконному перетину кордону.

А у 2024 році на кордоні з Литвою було запущено операцію "Безпечне Підляшшя", спрямоване на протидію міграційному тиску з боку Білорусі.

Нагадаємо, минулого тижня Польща продовжила тимчасовий контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною ще на пів року.

А на початку березня Польща ще на три місяці продовжила дію рішення про "буферну зону" у прикордонні з Білоруссю, встановлену для посиленого безпекового контролю.