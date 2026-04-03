Польша задействует армию для патрулирования границ с Литвой и Германией

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал указ о привлечении подразделений Вооруженных сил к операциям пограничников на границах с Германией и Литвой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Бюро национальной безопасности Польши.

Согласно указу, польские военные будут привлечены к обеспечению защиты государственной границы с Литвой и Германией в период с 5 апреля по 1 октября 2026 года.

Отметим, что с июля 2025 года польские пограничники участвуют в операции "Безопасный Запад", которая предусматривает усиление безопасности в приграничной зоне с Германией для противодействия нелегальной миграции, контрабанде людей и незаконному пересечению границы.

А в 2024 году на границе с Литвой была запущена операция "Безопасное Подляшье", направленная на противодействие миграционному давлению со стороны Беларуси.

Напомним, на прошлой неделе Польша продлила временный контроль на границах с Литвой и Германией еще на полгода.

А в начале марта Польша еще на три месяца продлила действие решения о "буферной зоне" в приграничной зоне с Беларусью, установленной для усиленного контроля безопасности.