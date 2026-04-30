Зеленський доручив зв’язатися з командою Трампа щодо запропонованого РФ перемир’я

Президент Володимир Зеленський доручив зв’язатися з командою глави Білого дому Дональда Трампа, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції про перемир’я.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Україна хоче з’ясувати, про що конкретно йдеться: "про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше".

Крім того, за його словами, українська сторона готова виступити з власними пропозиціями.

"Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, Трамп напередодні заявив, що під час телефонної розмови запропонував господарю Кремля Владіміру Путіну "коротке припинення вогню".

"Я запропонував коротке припинення вогню, і я думаю, він може це зробити", – заявив він.

Також американський президент додав, що його розмова з Путіним була "дуже хорошою".