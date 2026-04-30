Зеленский поручил связаться с командой Трампа по поводу предложенного РФ перемирия

Президент Владимир Зеленский поручил связаться с командой главы Белого дома Дональда Трампа, чтобы выяснить детали российского предложения о перемирии.

Об этом украинский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Украина хочет выяснить, о чем конкретно идет речь: "о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем".

Кроме того, по его словам, украинская сторона готова выступить с собственными предложениями.

"Наше предложение – прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", – рассказал Зеленский.

Напомним, Трамп накануне заявил, что во время телефонного разговора предложил хозяину Кремля Владимиру Путину "короткое прекращение огня".

"Я предложил короткое прекращение огня, и я думаю, он может это сделать", – заявил он.

Также американский президент добавил, что его разговор с Путиным был "очень хорошим".