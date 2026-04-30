Україна і 5 країн Європи створили коаліцію з оборонних закупівель

Україна і ще п’ять країн Європи заснували коаліцію з оборонних закупівель CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support).

Як інформує "Європейська правда", про це 30 квітня повідомили у Міноборони України.

Підписання меморандуму щодо створення багатонаціональної коаліції у сфері оборонного забезпечення відбулось у Києві. До її складу увійшли Агенція оборонних закупівель ДОТ українського Міноборони та закупівельні агенції Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Британії.

У Міноборони зазначають, що CORPUS стане розгалуженою системою закупівельних агенцій країн-партнерів і дозволить краще планувати закупівлі, формувати надійні ланцюги постачання, виявляти слабкі ланки, обмінюватись досвідом та підсилювати одне одного.

За словами директора Агенції оборонних закупівель України ДОТ Арсена Жумаділова, для України ця ініціатива є можливістю масштабувати досвід забезпечення війська, сформований у ході повномасштабної війни, а для партнерів – отримати доступ до практичних рішень, які вже працюють у реальних умовах.

Коаліція відкрита для приєднання інших країн-партнерів за умови приєднання до Меморандуму та одностайної підтримки Ради директорів.

Протягом першого року CORPUS очолюватиме Жумаділов, надалі головування здійснюватиметься на ротаційній основі за одностайним рішенням учасників.

