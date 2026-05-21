Сікорський заявив про неприйнятність погроз Росії на адресу країн Балтії

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не має права безпідставно звинувачувати країни Балтії.

Про це він написав у четвер у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський наголосив, що погрози Росії на адресу союзників Польщі не можуть бути прийняті.

"Ви не маєте права безпідставно звинувачувати країни Балтії. Цілком очевидно, хто є агресором, а хто – жертвою. Ми як і раніше твердо дотримуємося принципів Статуту ООН та Атлантичного договору", – зазначив Сікорський.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Естонії у четвер викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації для вручення йому ноти протесту щодо дезінформаційної кампанії, спрямованої проти країн Балтії.

Естонія та інші країни Балтії наголосили, що поява безпілотників у їхньому повітряному просторі є прямим наслідком незаконної війни агресії Росії проти України, а українці мають повне право завдавати ударів по військових цілях на російській території.

19 травня Міністерство закордонних справ Латвії викликало російського дипломата у зв’язку з поширеною дезінформацією про те, що ця балтійська держава нібито надає свою територію Україні для проведення дронових атак на РФ.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою її слабкості.