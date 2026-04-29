В ЄС запустили платформу для випробування військових технологій для України

Європейська комісія запустила нову платформу для випробувань BraveTechEU, покликану підтримати Україну та стимулювати військові інновації.

Про це пресслужба комісії повідомила журналістам у середу, повідомляє "Європейська правда".

BraveTech EU – спільна ініціатива, спрямована на прискорення впровадження військових технологій для оборонної промисловості України.

Платформа, бюджет якої становить 35 млн євро, покликана забезпечити швидке впровадження пріоритетних інновацій безпосередньо на українських ділянках бойових дій.

Впровадження ініціативи вже триває: перші відбіркові заходи заплановано на червень 2026 року, а восени 2026 року відбудуться перші польові випробування та оцінювальні кампанії у тісній співпраці з Україною.

Цей етап є продовженням першого етапу BraveTech EU, який було доручено консорціуму компаній, утвореному Civitta, Starburst Accelerator та Darkstar. У його рамках було визначено та відібрано найперспективніші рішення від інноваторів з усієї Європи.

Нещодавно запущена платформа тепер піддасть ці технології суворим випробуванням, що імітують конкретні оперативні умови війни в Україні.

Про програму BraveTech EU вперше було оголошено в липні 2025 року єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом та міністром України Михайлом Федоровим.

Вона діє у тісній співпраці з українським інноваційним кластером Brave1, урядовою платформою України з оборонних технологій, щоб забезпечити відповідність європейських технологічних розробок реаліям сучасної війни.

У середу, 29 квітня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна отримає від ЄС 6 млрд євро на дрони у другому кварталі 2026.

"Європейська правда" вже повідомляла з посиланням на власні джерела в Брюсселі, що перший "військовий" транш 90 млрд кредиту ЄС для України становитиме 6 млрд євро, призначений на дрони українського виробництва, і буде виплачений щонайпізніше у червні.