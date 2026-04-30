Украина и 5 стран Европы создали коалицию по оборонным закупкам

Украина и еще пять стран Европы основали коалицию по оборонным закупкам CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support).

Как информирует "Европейская правда", об этом 30 апреля сообщили в Минобороны Украины.

Подписание меморандума о создании многонациональной коалиции в сфере оборонного обеспечения состоялось в Киеве. В ее состав вошли Агентство оборонных закупок ДОТ украинского Минобороны и закупочные агентства Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании.

В Минобороны отмечают, что CORPUS станет разветвленной системой закупочных агентств стран-партнеров и позволит лучше планировать закупки, формировать надежные цепи поставок, выявлять слабые звенья, обмениваться опытом и усиливать друг друга.

По словам директора Агентства оборонных закупок Украины ДОТ Арсена Жумадилова, для Украины эта инициатива является возможностью масштабировать опыт обеспечения войска, сформированный в ходе полномасштабной войны, а для партнеров – получить доступ к практическим решениям, которые уже работают в реальных условиях.

Коалиция открыта для присоединения других стран-партнеров при условии присоединения к Меморандуму и единодушной поддержке Совета директоров.

В течение первого года CORPUS будет возглавлять Жумадилов, в дальнейшем председательство будет осуществляться на ротационной основе по единогласному решению участников.

