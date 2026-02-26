Австрійська поліція переїде до будинку, де народився Гітлер

За кілька тижнів австрійська поліція у місті Браунау-ам-Інн переїде до свого нового відділку – у будівлю, де народився Адольф Гітлер.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Будинок, де 20 квітня 1889 року народився Гітлер і де він прожив короткий час у дитинстві, стоїть у центрі міста на вузькій торговій вулиці.

На меморіальній дошці перед ним написано: "За мир, свободу і демократію. Ніколи більше фашизму. Мільйони загиблих нагадують нам про це".

За даними Міністерства внутрішніх справ, поліцейські мають переїхати туди в "другому кварталі 2026 року".

Використання будівлі вже роками є предметом суперечок. Уряд хотів застосувати реконструкцію для "нейтралізації всього місця" і в 2016 році прийняв закон про вилучення занедбаної нерухомості у приватного власника.

Раніше Міністерство внутрішніх справ орендувало будинок і використовувало його, серед іншого, як заклад для людей з інвалідністю. Тепер там також буде створено центр навчання з прав людини.

Нещодавно члена парламенту федеральної землі Бранденбург від партії "Альтернатива для Німеччини" Вілько Меллера оштрафували на 11 тисяч євро за зображення гітлерівського вітання на передвиборчому плакаті.

Раніше лідерка "АдН" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків Німеччини і стала найпопулярнішою політикинею.