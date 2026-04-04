Зеленский и Эрдоган договорились о новых шагах в области сотрудничества в сфере безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция договорились о новых шагах в сфере сотрудничества в области безопасности.

Об этом он сообщил в субботу, 4 апреля, в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

В этот день Зеленский находится с визитом в Турции, где встретился с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Президенты обсудили двусторонние отношения между странами, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

"Договорились о новых шагах в сфере безопасности. Это касается прежде всего тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт", – рассказал Зеленский.

По его словам, принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и команды "в ближайшие дни доработают детали".

"Обсудили практические шаги для реализации совместных проектов по развитию газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений", – добавил Зеленский.

За день до этого президент Турции провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, центральной темой которого, насколько известно, была война на Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе Зеленский пригласил переговорную делегацию США в Киев.

Также он подчеркнул необходимость готовиться к возможному прекращению поставок американского оружия, однако заверил, что пока сигналов об этом не было.