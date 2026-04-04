Зеленський прибув до Стамбула: зустрінеться з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

"Президент прибув до Стамбула для переговорів із з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", – зазначив Никифоров.

За день до цього президент Туреччини мав телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, центральною темою у ній, наскільки відомо, була війна на Близькому Сході.

Раніше цього тижня Зеленський запросив переговорну делегацію США до Києва.

Також він наголосив на необхідності готуватися до можливого припинення постачань американської зброї, однак запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було.