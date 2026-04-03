Зеленський запросив переговорну делегацію США до Києва

Український президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

На думку Зеленського, це може бути альтернативою тристоронній зустрічі на рівні технічних груп, оскільки потім американська група може поїхати в Москву.

"Я запросив американську переговорну делегацію в Київ. Делегація зробить все можливе в теперішніх умовах – під час війни з Іраном, щоб приїхати в Київ. Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп. Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати в Москву", – сказав він.

Зеленський наголосив, що якщо "не виходить втрьох", то можна зробити "по черзі".

"Це наша пропозиція", – додав український президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснював, що складність організації тристоронньої зустрічі полягає у тому, що американські перемовники з міркувань безпеки не залишають територію США після початку кампанії проти Ірану.

Також, за його словами, найближчими днями Україна впише в розроблений документ про гарантії безпеки від США відповіді на ті питання, які є щодо цих гарантій.

Нагадаємо, Зеленський мав переговори з американською командою 1 квітня щодо припинення вогню у російсько-українській війні на великодні свята.

За словами президента, йшлося про пропозицію України щодо припинення вогню, а також про гарантії безпеки та залучення європейських партнерів.