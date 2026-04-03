Зеленський запросив переговорну делегацію США до Києва
Український президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва.
Про це він сказав під час зустрічі із журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".
На думку Зеленського, це може бути альтернативою тристоронній зустрічі на рівні технічних груп, оскільки потім американська група може поїхати в Москву.
"Я запросив американську переговорну делегацію в Київ. Делегація зробить все можливе в теперішніх умовах – під час війни з Іраном, щоб приїхати в Київ. Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп. Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати в Москву", – сказав він.
Зеленський наголосив, що якщо "не виходить втрьох", то можна зробити "по черзі".
"Це наша пропозиція", – додав український президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський пояснював, що складність організації тристоронньої зустрічі полягає у тому, що американські перемовники з міркувань безпеки не залишають територію США після початку кампанії проти Ірану.
Також, за його словами, найближчими днями Україна впише в розроблений документ про гарантії безпеки від США відповіді на ті питання, які є щодо цих гарантій.
Нагадаємо, Зеленський мав переговори з американською командою 1 квітня щодо припинення вогню у російсько-українській війні на великодні свята.
За словами президента, йшлося про пропозицію України щодо припинення вогню, а також про гарантії безпеки та залучення європейських партнерів.