Лідер угорської "Тиси" розповів, який матиме підхід до РФ

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься "прагматичного" підходу до Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю AP, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Мадяр додав, що засуджує нинішнє зближення між Угорщиною і РФ за керівництва Віктора Орбана.

"Прагматизм означає, що ми не втручаємося у внутрішні справи Росії, а вони не втручаються в наші справи. Ми дві суверенні країни і поважаємо одна одну, але нам не обов’язково подобатися одна одній", – зазначив він.

Мадяр критикував уряд Орбана за нездатність диверсифікувати енергетичний баланс і виступав за укладення нових угод та будівництво нової інфраструктури для постачання нафти й газу з інших джерел до Угорщини, яка не має виходу до моря.

Проте, за його словами, "це не означає, що ми повинні вже завтра припинити використовувати російську нафту".

"Це означає, що ресурси Європейського Союзу повинні використовуватися раціонально", – додав Мадяр.

Як відомо, 12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, за підсумками яких багаторічний прем’єр країни Віктор Орбан може програти опозиційній "Тисі" на чолі з Петером Мадяром.

Проте у ЄС обговорюють і варіанти дій на випадок, якщо Орбану вдасться втримати владу і Угорщина продовжить перешкоджати важливим рішенням Євросоюзу.