Лидер венгерской "Тисы" рассказал, какой подход он будет применять к РФ

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода к России.

Об этом он сказал в интервью AP, сообщает "Европейская правда".

В то же время Мадяр добавил, что осуждает нынешнее сближение между Венгрией и РФ при руководстве Виктора Орбана.

"Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела России, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу", – отметил он.

Мадяр критиковал правительство Орбана за неспособность диверсифицировать энергетический баланс и выступал за заключение новых соглашений и строительство новой инфраструктуры для поставок нефти и газа из других источников в Венгрию, которая не имеет выхода к морю.

Однако, по его словам, "это не означает, что мы должны уже завтра прекратить использовать российскую нефть".

"Это означает, что ресурсы Европейского Союза должны использоваться рационально", – добавил Мадяр.

Как известно, 12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы, по итогам которых многолетний премьер страны Виктор Орбан может проиграть оппозиционной "Тисе" во главе с Петером Мадяром.

Однако в ЕС обсуждают и варианты действий на случай, если Орбану удастся удержать власть и Венгрия продолжит препятствовать важным решениям Евросоюза.