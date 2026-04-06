Глава МЗС Латвії обурилась ударом "кремлівського м’ясника" по Одесі

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже з обуренням відреагувала на російський удар по Одесі, внаслідок якого загинули щонайменше три людини, зокрема 2-річна дитина.

Про це латвійська міністерка написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

У контексті нового удару РФ Браже закликала посилити підтримку України, а також тиск на Росію.

"Кремлівський м’ясник вбиває дітей, жінок і людей похилого віку у великодній день, вночі, щодня. Ось якими насправді виявляються "мир" і "цінності" Росії. Реакцією цивілізованого світу має стати допомога та підтримка України, а також посилення санкцій і тиску на Росію", – підкреслила вона.

Як відомо, вночі 6 квітня росіяни атакували Одесу, внаслідок чого наразі відомо про загибель молодої мами та її 2-річної доньки, а також жінки 53 років.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи удар, закликав посилити санкції проти Росії.