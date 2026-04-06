Глава МИД Латвии возмутилась ударом "кремлевского мясника" по Одессе

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже с возмущением отреагировала на российский удар по Одессе, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, в том числе 2-летний ребенок.

Об этом латвийский министр написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

В контексте нового удара РФ Браже призвала усилить поддержку Украины, а также давление на Россию.

"Кремлевский мясник убивает детей, женщин и стариков в пасхальный день, ночью, ежедневно. Вот какими на самом деле оказываются "мир" и "ценности" России. Реакцией цивилизованного мира должна стать помощь и поддержка Украины, а также усиление санкций и давления на Россию", – подчеркнула она.

Как известно, в ночь на 6 апреля россияне атаковали Одессу, в результате чего пока известно о гибели молодой мамы и ее 2-летней дочери, а также женщины 53 лет.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя удар, призвал усилить санкции против России.