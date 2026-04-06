В Естонії після удару по Одесі закликали посилити санкції проти Росії
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на російський удар по Одесі, внаслідок якого загинули щонайменше три людини.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Як відомо, вночі 6 квітня росіяни атакували Одесу, внаслідок чого наразі відомо про загибель молодої мами та її 2-річної доньки, а також жінки 53 років.
"Слів про "глибоке занепокоєння" недостатньо", – заявив Тсахкна.
За його словами, доки російська нафта й газ отримують фінансування, цей терор триватиме.
"Без нових пакетів санкцій ми даємо Росії можливість і далі вбивати дітей. Мовчання та байдужість коштують людських життів", – додав очільник МЗС Естонії.
У цьому контексті варто нагадати, що нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Обран закликав ЄС "скасувати санкції та обмеження", накладені на російську енергетику. Цю вимогу він аргументував ситуацією на Близькому Сході.
А словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після телефонної розмови з Орбаном закликав ЄС "до повернення здорового глузду", що, на його думку, означає відновлення діалогу з РФ щодо енергоресурсів.