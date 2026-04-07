Глава МЗС Литви закликав посилити українську ППО після великодніх атак Росії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував російські удари протягом 3–7 квітня, закликавши союзників посилити військову допомогу Україні, насамперед у протиповітряній обороні.

Про це, як пише "Європейська правда", Будріс написав на платформі X.

Литовський міністр наголосив на тому, що поки значна частина країн Заходу провела Великдень у мирі та безпеці, Україна зазнала чергових атак від Росії.

Будріс нагадав, що в ніч проти 5 квітня Росія запустила 140 дронів та спричинила загибель трьох людей в Одесі.

А у вівторок російський дрон у Нікополі атакував автобус на зупинці, внаслідок чого загинули троє людей та десятки отримали поранення.

Міністр закордонних справ Литви наголосив, що ці атаки не були випадковими та закликав партнерів не зволікати з допомогою Україні.

"У цих ударах немає нічого випадкового. Це навмисна стратегія терору. Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона та негайне надання підтримки. ЄС та партнери повинні діяти зараз – кожне зволікання коштує життів", – написав він.

Напередодні міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в контексті чергового удару РФ закликала посилити підтримку України, а також тиск на Росію.

Як писали, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи російський удар по Одесі 6 квітня, закликав посилити санкції проти Росії.