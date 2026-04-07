Глава МИД Литвы призвал усилить украинскую ПВО после пасхальных атак России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал российские удары в течение 3–7 апреля, призвав союзников усилить военную помощь Украине, прежде всего в противовоздушной обороне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Будрис написал на платформе X.

Литовский министр отметил, что пока значительная часть стран Запада провела Пасху в мире и безопасности, Украина подверглась очередным атакам России.

Будрис напомнил, что в ночь на 5 апреля Россия запустила 140 дронов и вызвала гибель трех человек в Одессе.

А во вторник российский дрон в Никополе атаковал автобус на остановке, в результате чего погибли три человека и десятки получили ранения.

Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что эти атаки не были случайными и призвал партнеров не медлить с помощью Украине.

"В этих ударах нет ничего случайного. Это преднамеренная стратегия террора. Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона и немедленное оказание поддержки. ЕС и партнеры должны действовать сейчас – каждое промедление стоит жизней", – написал он.

Накануне министр иностранных дел Латвии Байба Браже в контексте очередного удара РФ призвала усилить поддержку Украины, а также давление на Россию.

Как писали, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя российский удар по Одессе 6 апреля, призвал усилить санкции против России.