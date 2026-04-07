Трамп лякає, що цієї ночі загине ціла цивілізація

Президент США Дональд Трамп опублікував нову порцію погроз на адресу Ірану, заявивши, що цієї ночі "загине ціла цивілізація".

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент неодноразово вдавався до погроз на адресу Ірану, вимагаючи, зокрема, розблокувати Ормузьку протоку.

"Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, швидше за все, так і буде", – написав він.

Як зазначив Трамп після зміни режиму в Ірані, "де переважають інші, розумніші та менш радикальні уми, можливо, може статися щось революційно чудове".

"Хто знає: Ми дізнаємося це сьогодні ввечері – в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу. 47 років здирництва, корупції та смерті нарешті закінчаться. Нехай благословить Бог великий народ Ірану", – додав Трамп.

Трамп також заявляв, що США можуть "знищити Іран за одну ніч", вимагаючи відкрити Ормузьку протоку до встановленого Вашингтоном крайнього терміну у вівторок о 20:00 за північноамериканським східним часом.

Трамп сказав, що не турбується, що такі удари США по цивільній інфраструктурі можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

Він говорив, що США здатні знищити Іран "за 4 години" і мають готовий план на випадок, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вівторка.