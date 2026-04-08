В Иране объявили о намерении разблокировать Ормузский пролив

Иран согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на две недели, пока будет действовать перемирие с США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на платформе X.

Глава иранского МИД объявил, что Тегеран прекратит свои "оборонительные операции", если атаки США и Израиля против страны будут прекращены. Это также послужит условием для открытия прохода через Ормузский пролив. Безопасное судоходство по проливу будет осуществляться в координации с иранскими военными.

"Если нападения на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен при условии координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", – написал Аракчи.

Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление иранского министра на своей платформе Truth Social. Перед этим американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

По словам Трампа, США получили 10-пунктный план Ирана по завершению войны и считают его "работоспособной основой для переговоров".

Трамп объявил о перемирии с Тегераном за полтора часа до истечения установленного им срока для разблокирования Ормузского пролива. Перед этим он заявлял, что в случае невыполнения Ираном его требования ночью "погибнет целая цивилизация".