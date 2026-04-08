Трамп погрожує митами країнам, які постачатимуть зброю Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити тарифи проти країн, які постачатимуть зброю Ірану.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент запевнив, що ні для кого не робитиме винятків.

"Країна, яка постачає військову зброю до Ірану, негайно обкладатиметься митом у розмірі 50% на всі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки, з негайним вступом у силу. Жодних винятків чи пільг не буде", – зазначив він.

8 квітня Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

В Ірані підтвердили свою згоду на припинення вогню та оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку на період дії перемир’я.

Повідомляли, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.