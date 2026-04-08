США та Іран проведуть переговори 10 квітня

Перший раунд переговорів США та Ірану щодо укладення мирної угоди запланований на п’ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану Ісламабаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф на платформі X.

Глава пакистанського уряду привітав досягнення перемир’я між Іраном та США, а також запросив їхні делегації до Ісламабаду в п’ятницю для подальших переговорів щодо остаточної угоди.

"Ми щиро сподіваємося, що "Ісламабадські переговори" сприятимуть досягненню сталого миру, і бажаємо поділитися більшою кількістю гарних новин найближчими днями!", – написав Шаріф.

Якщо ця зустріч відбудеться, то це стане першим раундом прямих переговорів Вашингтона та Тегерана з початку війни.

Видання Axios з посиланням на джерела повідомило, що США на переговорах, ймовірно, представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс, попри те, що раніше цю роль виконував спецпредставник президента Стів Віткофф.

"Ведуться обговорення щодо особистих переговорів, але нічого не є остаточним, доки це не оголосить президент або Білий дім", – сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт в коментарі Axios.

У середу, 8 квітня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

Трамп заявив про перемир’я з Тегераном за півтори години до того, як сплив встановлений ним дедлайн для розблокування Ормузької протоки. Перед цим він заявляв, що у разі невиконання Іраном його вимоги вночі "загине ціла цивілізація".

В Ірані підтвердили свою згоду на припинення вогню та оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку на період дії перемир’я.