Трамп угрожает пошлинами странам, которые будут поставлять оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против стран, которые будут поставлять оружие Ирану.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Американский президент заверил, что ни для кого не будет делать исключений.

"Страна, которая поставляет военное оружие в Иран, немедленно будет облагаться пошлиной в размере 50% на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, с немедленным вступлением в силу. Никаких исключений или льгот не будет", – отметил он.

8 апреля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

В Иране подтвердили свое согласие на прекращение огня и объявили о намерениях открыть Ормузский пролив на период действия перемирия.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию запланировано провести 10 апреля в Исламабаде.