Трамп угрожает пошлинами странам, которые будут поставлять оружие Ирану
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против стран, которые будут поставлять оружие Ирану.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".
Американский президент заверил, что ни для кого не будет делать исключений.
"Страна, которая поставляет военное оружие в Иран, немедленно будет облагаться пошлиной в размере 50% на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, с немедленным вступлением в силу. Никаких исключений или льгот не будет", – отметил он.
8 апреля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.
В Иране подтвердили свое согласие на прекращение огня и объявили о намерениях открыть Ормузский пролив на период действия перемирия.
Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию запланировано провести 10 апреля в Исламабаде.