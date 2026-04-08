У Німеччині відкинули заяву Венса про втручання ЄС у вибори в Угорщині

В уряді Німеччини відкинули твердження віцепрезидента США Джей Ді Венса про втручання ЄС у вибори в Угорщині.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначив заступник речника німецького уряду Себастьян Хілле, це візит Венса у Будапешт незадовго до недільних виборів свідчить про те, що він сам може втручатися у процес.

"Ми відкидаємо звинувачення, висунуте віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на заході в Угорщині (щодо втручання ЄС в угорські вибори. – Ред.). Я хотів би зазначити – оскільки Венс скаржиться на нібито втручання ЄС у вибори – що віцепрезидент США перебував в Угорщині лише за кілька днів до виборів. Сам цей факт красномовно свідчить про те, хто насправді втручається", – сказав Хілле.

Представник німецького уряду також додав, що канцлер Фрідріх Мерц "не має жодних уподобань" щодо результатів голосування в неділю і прийме будь-який вибір угорського народу.

Венс заявляв, що прибув у Будапешт, оскільки "втручання Брюсселя" у вибори в Угорщині є обурливим.

Він також говорив, що у спецслужбах України "є елементи", що намагалися втрутитися і в американські, і в угорські вибори.