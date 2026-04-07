Венс каже, що Трамп відрядив його до Орбана, бо ЄС втручається у вибори

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що прибув у Будапешт за лічені дні до парламентських виборів, оскільки "втручання Брюсселя" у вибори є обурливим.

Про це, як пише "Європейська правда", Венс сказав під час візиту в Будапешт, його цитує Telex.

На думку Венса, те, що відбувалося на виборах та під час передвиборчої кампанії в Угорщині, є "найгіршим прикладом" іноземного втручання. Він сказав, що "брюссельські бюрократи" намагалися втрутитися в угорські вибори, наприклад, піднявши ціни.

"З Віктором Орбаном ми все ж не говорили про кампанію, а про те, що йому потрібно для процвітання країни", – заявив Венс.

За його словами, американський президент відправив його в Будапешт за 5 днів до виборів тому, що те, що надходить у країну від "брюссельської бюрократії", є обурливим.

Венс також підкреслив, що лідерство Орбана може бути взірцем для європейського континенту. Він додав, що США зроблять усе можливе, щоб Віктора Орбана переобрали.

"Віктор Орбан – найважливіший лідер, коли йдеться про енергетичну безпеку", – сказав він.

7 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув з офіційним візитом до столиці Угорщини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поїздка Венса до Будапешта має на меті підтримати партію Орбана "Фідес" на парламентських виборах. Зазначалося, що віцепрезидент США виступить на передвиборчому мітингу прем’єра Угорщини.