В Германии отвергли заявление Вэнса о вмешательстве ЕС в выборы в Венгрии

В правительстве Германии отвергли утверждение вице-президента США Джей Ди Вэнса о вмешательстве ЕС в выборы в Венгрии.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Как отметил заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Себастьян Хилле, визит Вэнса в Будапешт незадолго до воскресных выборов свидетельствует о том, что он сам может вмешиваться в процесс.

"Мы отвергаем обвинение, выдвинутое вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на мероприятии в Венгрии (относительно вмешательства ЕС в венгерские выборы. – Ред.). Я хотел бы отметить – поскольку Вэнс жалуется на якобы вмешательство ЕС в выборы – что вице-президент США находился в Венгрии всего за несколько дней до выборов. Сам этот факт красноречиво свидетельствует о том, кто на самом деле вмешивается", – сказал Хилле.

Представитель немецкого правительства также добавил, что канцлер Фридрих Мерц "не имеет никаких предпочтений" относительно результатов голосования в воскресенье и примет любой выбор венгерского народа.

Вэнс заявлял, что прибыл в Будапешт, поскольку "вмешательство Брюсселя" в выборы в Венгрии является возмутительным.

Он также говорил, что в спецслужбах Украины "есть элементы", которые пытались вмешаться и в американские, и в венгерские выборы.