У Сеймі Литви просять розширити національні санкції проти росіян і білорусів

Комітет литовського Сейму з питань закордонних справ вирішив звернутися до уряду з проханням підготувати новий законопроєкт про національні санкції щодо громадян Росії та Білорусі, розширивши обмеження для цих осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У середу комітет загальною згодою схвалив уже подану урядом пропозицію продовжити до 2028 року чинні санкції для громадян Росії та Білорусі.

Водночас, на думку членів комітету, нинішні обмеження є недостатніми і мають бути розширені.

Зокрема, литовські консерватори внесли пропозиції зрівняти санкції для громадян Росії та Білорусі: призупинити для білорусів, як і для росіян, видачу нових дозволів на проживання в Литві, обмежити поїздки до Білорусі та Росії, дозволити громадянам цих країн купувати нерухомість лише в тому разі, якщо вони є постійними мешканцями Литви, обмежити придбання нерухомості поблизу стратегічних об’єктів.

Комітет домовився поки що не схвалювати ці пропозиції, оскільки згідно із законом про санкції уряд має виключне право ініціювати можливі обмеження.

Як зазначив голова комітету Ремігіюс Мотузас, уряд попросять оцінити згадані проєкти консерваторів і самому підготувати новий проєкт закону про встановлення обмежувальних заходів у зв'язку з воєнною агресією проти України.

Консерватор Аудронюс Ажубаліс висловив здивування, що Литва досі по-різному оцінює громадян Росії та Білорусі, які прибувають до країни, хоча опитування показують, що останні виступають за підтримку зв’язків з Росією.

"Потрібно один раз сісти і почати говорити про небезпеку, яку Білорусь становить для Литви", – сказав він.

Нагадаємо, у березні Сейм Литви схвалив пропозицію Міністерства закордонних справ про продовження санкцій проти Росії та Білорусі до кінця 2027 року.

Повідомляли, що минулого року Литва визнала 1721 громадянина Білорусі та Росії загрозою національній безпеці, громадському порядку або здоров'ю населення.